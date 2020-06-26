GÜNCELLEME - Manisa Valisi Karadeniz, depreme ilişkin açıklamalarda bulundu:

İZMİR (AA) - Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Saruhanlı ilçesinde meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Şu ana kadar intikal etmiş yaralı ya da hasar tespiti yok. Sadece Turgutlu ilçesinde bir binanın duvarında küçük bir çatlağın olduğu bilgisi var, onu da böyle bir depremde hasar olarak addetmememiz gerekir." dedi.

Karadeniz, yaptığı açıklamada, depremin merkezinin Saruhanlı ilçesine bağlı Kumkuyucak Mahallesi olduğunu belirtti.

Yaşar Karadeniz, "Valiliğimize intikal eden herhangi bir hasar ihbarı yok. Dış mahallelerde de araştırmalarımız devam ediyor. Şu anda hasar olup olmadığına yönelik araştırmalarımız sürüyor. Elbette ki ilk etapta eğer herhangi bir hasar varsa hemen ona göre bizim afet planlarımıza uygun şekilde harekete geçilecek." diye konuştu.

Hem Saruhanlı ilçesinde hem de depremin meydana geldiği Kumkuyucak Mahallesi'nin yakın olduğu Gölmarmara ilçesinde tüm köyleri tek tek taradıklarını anlatan Karadeniz, şunları söyledi:

"Sağlık kuruluşlarımızla da bilgi alışverişinde bulunduk. Şu ana kadar intikal etmiş yaralı ya da hasar tespiti yok. Sadece Turgutlu ilçesinde bir binanın duvarında küçük bir çatlağın olduğu bilgisi var, onu da böyle bir depremde hasar olarak addetmememiz gerekir. Bu depremde herhangi bir kayda değer hasar söz konusu değil. Ege Bölgesi her an depreme hazırlıklı bulunmamız gereken bir bölge. Şu ana kadar Manisa merkezde hissedilecek şekilde bir artçı yaşamadık. Halkımıza, milletimize geçmiş olsun diliyorum."







