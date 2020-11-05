GÜNCELLEME - Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi görevinden istifa etti

PRİŞTİNE (AA) - Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi, Lahey'deki Kosova Özel Savcılığının hazırladığı savaş suçları iddianamesinin mahkeme tarafından kabul edilmesi üzerine görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Başkent Priştine'deki Cumhurbaşkanlığı bahçesinde düzenlediği basın toplantısında görevinden istifa ettiğini açıklayan Thaçi, Kosova halkına sakin olmaları çağrısında bulundu.



Kosova Özel Mahkemesinde görevli yargıcın, hakkındaki iddianamenin kabul edildiğini az önce kendisine bildirdiğini aktaran Thaçi, "Şahsım ve ailem adına, özgürlük, bağımsızlık ve devlet kurma yolundaki 30 yıllık çabalarımızda bana inanıp beni destekleyen sizler adına çok zor bir an." dedi.



Kosova vatandaşlarını umutlarını yitirmemeye ve ülkenin son 30 yılda elde ettiği özgürlük, bağımsızlık ve devlet kurma hakkında düşünmeye çağıran Thaçi, kendisi ve silah arkadaşlarına yönelik bu iddianameyi "Kosova'nın özgürlüğü ve inşası için ödenmesi gereken küçük bir bedel" olarak nitelendirdi.

Thaçi, Kosova halkının özgür iradesiyle devletin farklı kademelerinde aldığı sorumluluklardan gurur duyduğunu vurgulayarak sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kosova Cumhurbaşkanlığı makamının bütünlüğünü, Kosova devletinin bütünlüğünü, Kosova halkının bütünlüğünü ve onurunu korumak, aynı zamanda da uluslararası toplumla ortaklığımıza saygı duyarak Kosova Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı görevinden istifa ediyorum."

- UÇK'nin eski isimleri hakkında iddianameler hazırlandı

Bu arada, eski Kosova Meclis Başkanı ve Kosova Kurtuluş Ordusunun (UÇK) eski sözcüsü Yakup Krasniçi, Kosova Özel Savcılığı, AB Kosova Misyonu (EULEX) ve Kosova Polisi iş birliğinde düzenlenen operasyonda dün gözaltına alınmıştı.

Öte yandan, Lahey'deki Kosova Özel Savcılığı UÇK'nin eski komutanlarından Recep Selimi hakkında da iddianame hazırlandığını açıklamıştı.

Lahey'deki özel savcılık, Thaçi ve eski Meclis Başkanı Kadri Veseli hakkında Kosova'daki savaşta (1998-1999) "insanlığa karşı suç" ve "savaş suçu" işledikleri gerekçesiyle 24 Haziran'da iddianame hazırlamış ve yetkili özel mahkemeye sunmuştu.

İddianamede adı geçen kişilerin, 100 kişinin ölümünden sorumlu oldukları öne sürülürken, şüphelilerin cinayet, sürgün ve işkence gibi savaş suçlarıyla da itham edildikleri bildirilmişti.

- Kosova Özel Savcılığı ve Odaları

Kosova Özel Odaları ve Özel Savcılığı olarak da anılan özel mahkeme ve bünyesindeki özel savcılık, 2011'de kuruldu.

1998-2000 yıllarında bölgede işlendiği öne sürülen savaş suçlarını araştırmak ve yargılamak amacıyla oluşturulan bu yargı organı, uluslararası hakim ve savcılardan oluşuyor.

Hollanda'nın Lahey kentindeki özel savcılık, 2019'un başından beri onlarca eski Kosova Kurtuluş Ordusu (UÇK) mensubunu ifade vermek üzere davet etmişti.

Mahkeme, 2019'da "şüpheli" sıfatıyla ifade vermeye Kosova'nın eski başbakanlarından Ramush Haradinaj'ı da çağırmış, Haradinaj bunun ardından görevinden istifa etmişti.