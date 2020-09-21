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Aktüel GÜNCELLEME - Kocaeli'de dere yatağına devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Aktüel

GÜNCELLEME - Kocaeli'de dere yatağına devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

ÖLÜ BİLGİSİ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-09-21 14:46:12 -
GÜNCELLEME - Kocaeli'de dere yatağına devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde otomobilin dere yatağına devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Uzuntarla Merkez Mahallesi Firuze Caddesi'nde ilerleyen Süheyla Ural'ın (71) kullandığı 16 BDN 48 plakalı otomobil, Uzuntarla kavşağında kontrolden çıktı. Islak zeminin etkisiyle araç, Sultan Beyazıt Caddesi'ndeki köprünün korkuluklarına çarparak dere yatağına devrildi.

Sürücü ile yanındaki Erdal ve eşi Şengül Özcan araçta sıkıştı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çalıların arasında kalan araca yol açarak ulaştı.

İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık personelince hastaneye kaldırıldı.

Ağır yaralanan sürücü Süheyla Ural, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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