GÜNCELLEME - Kızılcahamam'da 17 yaşındaki kızın şüpheli ölümüyle ilgili 3 zanlı tutuklandı
ADLİYEYE SEVK EDİLEN 5 ZANLIDAN 3'ÜNÜN TUTUKLANDIĞI BİLGİSİ EKLENDİ
ANKARA (AA) - Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde 17 yaşındaki kızın otelde şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Gamze A'nın ölümüyle ilgili soruşturma çerçevesinde Ankara Emniyet Müdürlüğünce gözaltına alınan 5 şüphelinin Kızılcahamam İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.
Kızılcahamam Adliyesi'ne getirilen şüphelilerden R.D, M.D. ve M.E.D. nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Gamze A, geçen cumartesi ilçedeki bir otelin 5'inci katından düşerek hayatını kaybetmişti. Genç kızın şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında 5 kişi gözaltına alınmıştı.