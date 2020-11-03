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Aktüel GÜNCELLEME - Kızılcahamam'da 17 yaşındaki kızın şüpheli ölümüyle ilgili 3 zanlı tutuklandı
Aktüel

GÜNCELLEME - Kızılcahamam'da 17 yaşındaki kızın şüpheli ölümüyle ilgili 3 zanlı tutuklandı

ADLİYEYE SEVK EDİLEN 5 ZANLIDAN 3'ÜNÜN TUTUKLANDIĞI BİLGİSİ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-11-03 23:49:14 -
GÜNCELLEME - Kızılcahamam'da 17 yaşındaki kızın şüpheli ölümüyle ilgili 3 zanlı tutuklandı

ANKARA (AA) - Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde 17 yaşındaki kızın otelde şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Gamze A'nın ölümüyle ilgili soruşturma çerçevesinde Ankara Emniyet Müdürlüğünce gözaltına alınan 5 şüphelinin Kızılcahamam İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Kızılcahamam Adliyesi'ne getirilen şüphelilerden R.D, M.D. ve M.E.D. nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gamze A, geçen cumartesi ilçedeki bir otelin 5'inci katından düşerek hayatını kaybetmişti. Genç kızın şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında 5 kişi gözaltına alınmıştı.

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