GÜNCELLEME - Kayseri merkezli 14 ildeki göçmen kaçakçılığı operasyonlarında 8 tutuklama

KAYSERİ (AA) - Kayseri merkezli 14 ilde jandarma tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 21 zanlıdan 8'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaklaşık bir yıl önce düzenlenen göçmen kaçaklığı operasyonundan yola çıkarak başlattıkları soruşturma kapsamında yakalanan 21 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye gönderildi.



Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan zanlılardan 8'i tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adreslerinde bulunamayan 6 zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.



Jandarma tarafından 19 Haziran'da, Kayseri merkezli İstanbul, Ankara, Van, Ağrı, Bitlis, Adana, Batman, Bingöl, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Nevşehir ve Kahramanmaraş'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, yasa dışı geçişe organizatörlük yaptıkları iddia edilen 21 zanlı gözaltına alınmış, 5 şüphelinin de yakalanması için çalışma başlatılmıştı. Haklarında işlem yapılan 29 şüphelinin ise Kovid-19 salgını nedeniyle bulundukları illerde savcılık talimatıyla ifadelerinin alınmasına karar verilmişti.



Jandarma, Afganistan, İran ve Pakistan gibi ülkelerden yurda yasa dışı yollardan yaya olarak giriş yaptırılan düzensiz göçmenler için Türkiye'de sahte evrak düzenlendiğini ve düzensiz göçmenlerin kişi başı yaklaşık 3 bin dolar karşılığında İstanbul üzerinden Avrupa'ya kaçırılmaya çalışıldığını tespit etmişti.

