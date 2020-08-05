  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

GÜNCELLEME - Karabük'te kamyon ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı

Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan Karabük-Zonguldak kara yolu, yaklaşık 3 saat sonra yeniden açıldı ÖLÜ SAYISINDAKİ ARTIŞ İLE ÖLÜ VE YARALILARIN İSİMLERİ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-08-05 19:17:24 -
GÜNCELLEME - Karabük'te kamyon ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı

KARABÜK (AA) - Karabük'ün Yenice ilçesinde, otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu 1'i çocuk 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Saim Güler'in (62) kullandığı 14 KH 692 plakalı kamyon, Karabük-Zonguldak kara yolunun Kayadibi mevkisinde, karşı yönden gelen Kemalcan Erdoğan (21) yönetimindeki 07 AKP 934 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, otomobil sürücüsü Erdoğan ve yanındaki İlayda Erdoğan (12) olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan kamyon sürücüsü Güler ve Emre Balahoroğlu (28) Karabük Eğitim Araştırma, Azize Erdoğan (42) ise Çaycuma Devlet hastanelerine kaldırıldı.

Azize Erdoğan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan Karabük-Zonguldak kara yolu, yaklaşık 3 saat sonra yeniden açıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Polo
Satılık 2011 model Volkswagen Polo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı