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Aktüel GÜNCELLEME - İzmir'deki fabrika yangınları kontrol altına alındı
Aktüel

GÜNCELLEME - İzmir'deki fabrika yangınları kontrol altına alındı

YANGINLARIN KONTROL ALTINA ALINDIĞI BİLGİSİ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-12-25 10:19:19 -
GÜNCELLEME - İzmir'deki fabrika yangınları kontrol altına alındı

İZMİR (AA) - İzmir'in Buca ilçesinde, 2 farklı adresteki fabrikalarda çıkan yangınlar kontrol altına alındı.

Seyhan Mahallesi'nde bulunan 5 katlı mobilya ve baza fabrikasının üçüncü katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın, 2 saatlik çalışma sonrasında kontrol altına alındı.

- Kağıt fabrikası kullanılamaz hale geldi

Göksu Mahallesi'ndeki 4 katlı kağıt ve peçete fabrikasında da sabaha karşı bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Ekiplerin çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı.

Yangında fabrika kullanılamaz hale geldi.

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