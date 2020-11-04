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Aktüel GÜNCELLEME - İzmir'deki depremde can kaybı 113'e yükseldi
Aktüel

GÜNCELLEME - İzmir'deki depremde can kaybı 113'e yükseldi

VEFAT EDENLERİN SAYISINDAKİ ARTIŞ İLE DETAYLAR EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-11-04 00:54:29 -
GÜNCELLEME - İzmir'deki depremde can kaybı 113'e yükseldi

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'deki depremde can kaybının 113 olduğunu, 137 kişinin ise tedavisinin sürdüğünü bildirdi.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, 30 Ekim'deki depremin ardından 45'inin büyüklüğü 4'ün üzerinde olmak üzere toplam 1670 artçı sarsıntı kaydedildi.

Depremde 113 kişi hayatını kaybetti, 1035 kişi yaralandı, yaralılardan 898'i taburcu edildi, 137 kişinin ise tedavisi devam ediyor.

İzmir'de arama ve kurtarma çalışmaları yürütülen 17 binadan 15'inde çalışmalar tamamlandı, 2 binada ise arama ve kurtarma çalışmaları sürüyor.

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