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Aktüel GÜNCELLEME - İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 44 eski polis yakalandı
Aktüel

GÜNCELLEME - İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 44 eski polis yakalandı

GÖZALTI SAYISI GÜNCELLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-12-01 15:06:56 -
GÜNCELLEME - İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 44 eski polis yakalandı

İZMİR (AA) - İzmir merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) emniyet yapılanmasına yönelik operasyonda, meslekten ihraç edilmiş 44 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün sözde "mahrem imamları" ile irtibatı tespit edilen eski polis memuru 44 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

Şüpheliler, İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İzmir, İstanbul, Amasya, Denizli, Balıkesir ve Afyonkarahisar'da düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Gözaltındaki 44 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

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