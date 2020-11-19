  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel GÜNCELLEME - İstanbul'da iş yeri yangını
Aktüel

GÜNCELLEME - İstanbul'da iş yeri yangını

Yangın yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu söndürüldü DETAYLAR VE YANGININ SÖNDÜRÜLMESİ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-11-19 02:33:13 -
GÜNCELLEME - İstanbul'da iş yeri yangını

İSTANBUL (AA) - İstanbul Bahçelievler'de iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yenibosna semti Merkez Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi'ndeki tekstil işi yapılan 4 katlı binada yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle iş yerinin ilk katında patlama meydana geldi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi, cadde araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, iş yerinde olan ve dumandan etkilendikleri öğrenilen 2 kişiyi bulundukları yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

İtfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından yangını söndürdü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Şehitlerimizin kemiklerini sızlattı... Davutoğlu'ndan hükümete skandal şart
Gündem

Şehitlerimizin kemiklerini sızlattı... Davutoğlu'ndan hükümete skandal şart

Muhaliflerin gazına gelerek AK Parti'yi bölmek için Gelecek Partisi'ni kuran Ahmet Davutoğlu, hükümete 10 madde ile destek şartlarını açıkla..
Kuyruk acısı sonrası Fransa Türkiye'ye karşı harekete geçti!
Dünya

Kuyruk acısı sonrası Fransa Türkiye'ye karşı harekete geçti! "Türkiye bize karşı savaş gemisi gönderdi"

Suriye, Libya, Doğu Akdeniz ve son olarak Dağlık Karabağ'da hezimete uğrayan Fransa, kuyruk acısının ardından harekete geçti.
‘Nöbetçi golcü’nün Fenerbahçe’de yeni görevi belli oldu
Spor

‘Nöbetçi golcü’nün Fenerbahçe’de yeni görevi belli oldu

‘Nöbetçi golcü’ lakabını alan ve 12 yıl Fenerbahçe’de forma terleten Semih Şentürk’ün sarı lacivertli kulüpte yeni görevi belli oldu...
Satılık 2010 model Citröen Nemo
Satılık 2010 model Citröen Nemo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay