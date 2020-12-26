  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel GÜNCELLEME - İsrail, Gazze'ye hava saldırısı düzenledi
Aktüel

GÜNCELLEME - İsrail, Gazze'ye hava saldırısı düzenledi

İSRAİL'İN AÇIKLAMASI VE SALDIRIYA İLİŞKİN AYRINTILAR EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-12-26 04:22:33 -
GÜNCELLEME - İsrail, Gazze'ye hava saldırısı düzenledi

GAZZE (AA) - İsrail savaş uçakları, abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki bazı bölgelere hava saldırısı düzenledi.

Gazze'deki kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail hava kuvvetleri, kentteki bir bölgeye Gazze Şeridi'nin orta bölgesinde yer alan El-Bureyc Mülteci Kampı ve Deyr Belah bölgesine saldırılar düzenledi.

Bölgedeki tanıkların AA muhabirine verdiği bilgiye göre, kentin doğu kesimindeki Tuffah semtine düzenlenen saldırıda sivillere ait yerleşim yerleri, Muhammed Durra Çocuk Hastanesi ve Engelliler Rehabilitasyon Merkezi'nde hasar oluştu.

İsrail ordusu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada ise Hamas Hareketi'ne ait roket üretimi yapılan bir yer, bir tünel ve askeri bir bölgenin vurulduğunu iddia etti.

Yine daha önce İsrail ordusunun açıklamasında, Gazze'den sınıra paralel bazı bölgelere fırlatılan iki roketin "Demir Kubbe" hava savunma sistemi tarafından düşürüldüğü duyurulmuştu.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Engin Nurşani kimdir? Engin Nurşani hastalığı neydi?
Biyografi

Engin Nurşani kimdir? Engin Nurşani hastalığı neydi?

Engin Nurşani kimdir? Bir süredir gırtlak kanseri tedavisi gören ünlü Türk halk müziği sanatçısı Engin Nurşani, hayatını kaybetti. Engin Nur..
Türkiye'nin hamleleri Fransa'yı salladı: Bölgede büyük bir güç haline geldiler
Gündem

Türkiye'nin hamleleri Fransa'yı salladı: Bölgede büyük bir güç haline geldiler

Türkiye'nin son 20 yılda Mağrib ülkeleriyle pek çok alanda ilişkilerini geliştirmesi Fransız medyasında gündem oldu. Türkiye'nin askeri faal..
CHP genel merkezinde hareketlilik! Kılıçdaroğlu, o ismi danışman atadı
Gündem

CHP genel merkezinde hareketlilik! Kılıçdaroğlu, o ismi danışman atadı

Hezeyanlarıyla gündemi meşgul eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni danışmanı belli oldu.
Satılık 2017 model Volkswagen Golf
Satılık 2017 model Volkswagen Golf

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay