  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel GÜNCELLEME - Hatay'da 4 noktada çıkan örtü yangını kontrol altına alındı
Aktüel

GÜNCELLEME - Hatay'da 4 noktada çıkan örtü yangını kontrol altına alındı

YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-12-27 09:14:19 -
GÜNCELLEME - Hatay'da 4 noktada çıkan örtü yangını kontrol altına alındı

HATAY ( AA ) - Hatay'ın Samandağ ilçesinde 4 noktada çıkan örtü yangını kontrol altına alındı.

İlçeye bağlı Kapısuyu Mahallesi yakınlarındaki örtülük alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Samandağ Orman İşletme Şefliği ve Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Tarihi Titus Tüneli ve bitişiğindeki Beşikli Mağara'ya yakın alandaki yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmaları devam eden yangında 4 hektarlık alan zarar gördü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman yatacak?
Ekonomi

Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman yatacak?

Ocak ayı Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman yatacak? sorusu kısa çalışma ödeneği alan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 2021 yılbaşının yakl..
CNN Türk'te gergin anlar! Hakan Bayrakçı canlı yayını terk etti
Gündem

CNN Türk'te gergin anlar! Hakan Bayrakçı canlı yayını terk etti

SONAR Araştırma Başkanı Hakan Bayrakçı, Gazeteci Metin Özkan'ın sözlerine sinirlenip canlı yayını terk etti. Bayrakçı bir süre sonra video k..
Demirtaş'ın tahliye talebi reddedildi!
Siyaset

Demirtaş'ın tahliye talebi reddedildi!

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM), eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında verdiği 'tahliye edilmesi' yönündeki karar..
Satılık 2017 model Volkswagen Golf
Satılık 2017 model Volkswagen Golf

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay