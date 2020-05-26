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Aktüel

GÜNCELLEME - Gaziantep'te 5 kişiyi alıkoyup silahlı gasp yapan zanlı tutuklandı

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Yeniakit Publisher
2020-05-26 19:14:22 -
GÜNCELLEME - Gaziantep'te 5 kişiyi alıkoyup silahlı gasp yapan zanlı tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te bazı kişileri alıkoyup darbeden ve silahlı gasp yapan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, 3 ay boyunca 5 kişiyi alıkoyup darbeden, silahlı gasp yapan, bir kişinin evine zarar verme ve tehdit gibi 5 olayın faili olan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, 2 ay boyunca sürdürdüğü takip neticesinde şüpheli C.S'nin (25) yaşadığını belirlediği bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda C.S. kaçmaya çalışırken polis tarafından yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, adliyeye sevk edildi.

Zanlı, bu sırada görüntü almaya çalışan basın mensuplarına tekme atmaya çalıştı ve adliyeye giriş yaparken polise zorluk çıkardı.

C.S, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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