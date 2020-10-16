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Aktüel GÜNCELLEME - Fransa tarafından kırmızı bültenle aranan DEAŞ üyesi Adana'da yakalandı
Aktüel

GÜNCELLEME - Fransa tarafından kırmızı bültenle aranan DEAŞ üyesi Adana'da yakalandı

Zanlı tutuklandı ADLİ SÜREÇ VE DETAYLAR EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-10-16 14:20:31 -
GÜNCELLEME - Fransa tarafından kırmızı bültenle aranan DEAŞ üyesi Adana'da yakalandı

ADANA (AA) - Fransa tarafından kırmızı bültenle aranan terör örgütü DEAŞ üyesi Soumaya Raissi, Adana'da yakalandı.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fransa makamlarınca hakkında kırmızı bülten çıkarılan terör örgütü DEAŞ üyesi Soumaya Raissi'nin (30) yaklaşık 5 ay önce kente geldiğini belirledi.

Ekipler, Tunus uyruklu terör örgütü üyesini, sahte Suriye kimliğiyle merkez Seyhan ilçesi Namık Kemal Mahallesi'nde gözaltına aldı.

Fransız makamlarının hakkında "tehlikeli" ve "eylemci" notu düştüğü Raissi, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Bir çocuk annesi Raissi'nin eşi Rachet Raissi'nin de 2016'da Gaziantep'te yaklaşık 5 ay cezaevinde kaldıktan sonra sınır dışı edildiği öğrenildi.

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