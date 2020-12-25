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Aktüel GÜNCELLEME - Etiyopya'nın batısında sivilleri hedef alan saldırıda ölenlerin sayısı 207'ye yükseldi
Aktüel

GÜNCELLEME - Etiyopya'nın batısında sivilleri hedef alan saldırıda ölenlerin sayısı 207'ye yükseldi

ÖLÜ SAYISI GÜNCELLENDİ, ETİYOPYA İNSAN HAKLARI KOMİSYONUNUN AÇIKLAMASI EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-12-25 23:56:52 -
GÜNCELLEME - Etiyopya'nın batısında sivilleri hedef alan saldırıda ölenlerin sayısı 207'ye yükseldi

İSTANBUL (AA) - Etiyopya'nın batısındaki Benishangul Gumuz eyaletinde, silahlı grupların 23 Aralık'ta bir köye düzenledikleri saldırıda ölenlerin sayısı 207'ye çıktı.

Etiyopya Halkların Temsilcileri Meclisine bağlı Etiyopya İnsan Hakları Komisyonu (EHRC), yaptığı yazılı açıklamada, Metekel bölgesinde yapılan katliamda ölenlerin sayısının 207 olduğunu belirtti.

Ölenlerden 133'ünün erkek, 35'inin kadın, 17'sinin çocuk ve 20'sinin yaşlı olduğu ifade edilen açıklamada, 2 kişinin de kaldırıldığı hastanede tedavi sırasında hayatını kaybettiği bilgisine yer verildi.

Açıklamada, hükümete sivilleri koruma ve bölgeyi terk eden binlerce kişi için acil yardım ulaştırılması çağrısı yapıldı.

- "31 bin kişi bölgeyi terk etti"

Etiyopya Kamu Denetçiliği Enstitüsü, devlet televizyonu ETV'ye yaptığı açıklamada, saldırının failleri arasında devlet memurlarının da bulunduğunun tespit edildiğini ve katliam nedeniyle 31 bin kişinin bölgeyi terk ettiğini belirtmişti.

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed'in, Metekel'i ziyaret etmesinden bir gün sonra düzenlenen saldırı üzerine bölgeye asker konuşlandırıldı.

Nil Nehri havzasındaki ülkeler arasında krize yol açan Hedasi Barajı'nın da bulunduğu eyalette, saldırıların özellikle Amhara etnik grubunu hedef aldığı biliniyor.

Hükümet, on binlerce kişinin yerinden olduğu ve son aylarda tırmanışa geçen bölgedeki çatışmalarda, ülkenin kuzeyinde askeri operasyon yapılan isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi'nin (TPLF) parmağı olduğunu savunuyor.

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