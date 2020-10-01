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Aktüel GÜNCELLEME - Eskişehir'de polise yakalanan ehliyetsiz sürücü motosikletini ateşe verdi
Aktüel

GÜNCELLEME - Eskişehir'de polise yakalanan ehliyetsiz sürücü motosikletini ateşe verdi

Polis ekiplerinin yaptığı trafik kontrolünde zanlının ateşe vererek yaktığı motosikletin çalıntı olduğu ortaya çıktı DETAY EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-10-01 15:38:07 -
GÜNCELLEME - Eskişehir'de polise yakalanan ehliyetsiz sürücü motosikletini ateşe verdi

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de trafik polisinin uygulama noktasında durdurduğu ehliyetsiz sürücü motosikletini yaktı.

İstiklal Mahallesi Şair Fuzuli Caddesi'nde denetim yapan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Oğuzcan T'ye ait plakasız motosikleti durdurdu.

Ekipler, Oğuzhan T'nin sürücü belgesinin bulunmadığını, motosikletin de muayenesi ve sigortasının yaptırılmadığını belirledi.

Hakkında cezai işlem yapılmasına sinirlenen sürücü, motosikletini çakmakla ateşe verdi.

Yangın, olay yerine çağrılan itfaiye görevlileri ve vatandaşlar tarafından söndürüldü. Oğuzcan T. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, motosikletin Bilecik'ten çalındığını ve Eskişehir'e getirildiğini belirledi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında ayrıca "hırsızlık malı satın alma" suçundan işlem yapılacağı öğrenildi.

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