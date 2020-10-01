GÜNCELLEME - Ermenistan ordusu Azerbaycanlı sivilleri hedef almayı sürdürüyor
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BAKÜ (AA) - Ermenistan ordusunun Azerbaycan'daki sivil yerleşim birimlerine gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybeden sivil sayısı 19'a yükseldi.
Azerbaycan Başsavcılığından yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunun Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine saldırmaya devam ettiği bildirildi. Açıklamada, saldırılarda yaşamını yitiren sivil sayısının 19'a çıktığı belirtildi.
Ermenistan ordusunun son 5 gündeki saldırılarında 169 konut ve 40 kamu binası kullanılamaz hale geldi.
Saldırılarda 55 Azerbaycanlı sivil yaralanmıştı.