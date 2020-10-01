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Aktüel GÜNCELLEME - Elazığ'da "torbacı" operasyonunda 5 zanlı tutuklandı
Aktüel

GÜNCELLEME - Elazığ'da "torbacı" operasyonunda 5 zanlı tutuklandı

ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-10-01 20:44:33 -
GÜNCELLEME - Elazığ'da "torbacı" operasyonunda 5 zanlı tutuklandı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 zanlıdan 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satışı yaptıkları öne sürülenlere yönelik narkotik köpeklerin de yer aldığı bir çalışma yürüttü.

Kent merkezinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler 7 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen 6 zanlıdan 5'i tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gözaltına alınan 1 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Uyuşturucu satın aldıkları belirlenen 30 kişi hakkında da işlem yapıldı.

Aramalarda, 24 gram esrar, 1 gram metamfetamin, 61 uyuşturucu hap ve bir miktar kokain ele geçirildi.


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