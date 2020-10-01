  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel GÜNCELLEME - Ege Denizi'nde 4,3 büyüklüğünde deprem
Aktüel

GÜNCELLEME - Ege Denizi'nde 4,3 büyüklüğünde deprem

Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz: - "Depremle ilgili bize ulaşan herhangi bir olumsuz durum olmadı" KAYMAKAM YILMAZ'IN AÇIKLAMASI EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-10-01 16:08:52 -
GÜNCELLEME - Ege Denizi'nde 4,3 büyüklüğünde deprem

MUĞLA (AA) - Ege Denizi açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 14.05'te meydana gelen depremin merkez üssüne en yakın yerleşim yeri 63,63 kilometreyle Muğla'nın Bodrum ilçesi oldu.

Yer sarsıntısı 48,84 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Depremle ilgili bize ulaşan herhangi bir olumsuz durum olmadı. Bodrum'da hissedilmedi." dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ermenistan, Putin'in teklifini reddetti
Dünya

Ermenistan, Putin'in teklifini reddetti

Rusya Araştırmalar Enstitüsü Başkanı Salih Yılmaz, Rusya'nın Ermenistan'a bir teklifte bulunduğunu söyledi.
ABD'den Avrupa'nın göbeğindeki ülkeye milyar dolarlık silah satışı
Dünya

ABD'den Avrupa'nın göbeğindeki ülkeye milyar dolarlık silah satışı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanlığı, İsviçre'ye 16 milyar 232 milyon dolarlık F-35, F/A-18E/F Super Hornet ve Patriot hava..
Hedefinde yine Müslümanlar vardı!
Gündem

Hedefinde yine Müslümanlar vardı!

Enver Aysever, katıldığı televizyon programında Cübbeli Ahmet Hoca’nın ‘selefiler silahlanıyor’ iddiası üzerinden yine dindarları hedef aldı..
Satılık 2015 model BMW 5.20i
Satılık 2015 model BMW 5.20i

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay