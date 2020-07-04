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Aktüel

GÜNCELLEME - Düzce'de bir kişi otomobilde ölü bulundu

ÖLENİN KİMLİĞİ VE BİR KİŞİNİN GÖZALTINA ALINDIĞI BİLGİSİ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-07-04 21:11:03 -
GÜNCELLEME - Düzce'de bir kişi otomobilde ölü bulundu

DÜZCE (AA) - Düzce'de bir kişi otomobilde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Kalıcı Konutlar Yeşiltepe Mahallesi'nde park halindeki otomobilde hareketsiz halde bir kişinin olduğunu görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

112 Acil Servis ekipleri, araçtaki kişinin öldüğünü tespit etti.

Polis, çevrede güvenlik önlemi alarak incelemelerde bulundu.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için ceset, İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Polis ekiplerinin, ölen kişinin kimliğini tespit etmek için yaptıkları çalışmada, cesedin bulunduğu otomobilin Ş.K'ya ait oto kiralama firması tarafından T.K'ya kiralandığı belirlendi.

Gözaltına alınan T.K, ilk ifadesinde cesedin Mensur Ataseven'e ait olduğunu belirtti.

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