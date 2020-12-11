GÜNCELLEME - Denizli'de bıçaklı kavgada yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede öldü
Katil zanlısı tutuklandı ADLİ SÜREÇ VE MAKTULÜN CENAZESİNİN DEFNEDİLMESİ EKLENDİ
DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde önceki gün çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Deliktaş Mahallesi'nde 9 Aralık'ta iki kişi arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Kavgada göğsünden bıçakla yaralanan mermer firmasında işçi olarak çalışan Ahmet Daştemir (28), ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Daştemir, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kavganın ardından kaçan inşaat işçisi Y.K. (32) ile yanında bulunduğu belirtilen A.A. dün gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Y.K. tutuklandı, diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Hayatını kaybeden Daştemir'in cenazesi otopsi işlemlerinin ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morgundan aile yakınları tarafından alınarak Kayhan Mezarlığına götürüldü.
Daştemir'in cenazesi burada kılınan namazın ardından toprağa verildi.