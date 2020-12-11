  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel GÜNCELLEME - Denizli'de bıçaklı kavgada yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede öldü
Aktüel

GÜNCELLEME - Denizli'de bıçaklı kavgada yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede öldü

Katil zanlısı tutuklandı ADLİ SÜREÇ VE MAKTULÜN CENAZESİNİN DEFNEDİLMESİ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-12-11 18:53:52 -
GÜNCELLEME - Denizli'de bıçaklı kavgada yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede öldü

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde önceki gün çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Deliktaş Mahallesi'nde 9 Aralık'ta iki kişi arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavgada göğsünden bıçakla yaralanan mermer firmasında işçi olarak çalışan Ahmet Daştemir (28), ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Daştemir, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kavganın ardından kaçan inşaat işçisi Y.K. (32) ile yanında bulunduğu belirtilen A.A. dün gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Y.K. tutuklandı, diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hayatını kaybeden Daştemir'in cenazesi otopsi işlemlerinin ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morgundan aile yakınları tarafından alınarak Kayhan Mezarlığına götürüldü.

Daştemir'in cenazesi burada kılınan namazın ardından toprağa verildi.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İran'dan skandal Türkiye kararı
Dünya

İran'dan skandal Türkiye kararı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan'ın Zafer Günü'nde Aras türküsünü okuması İran'ı rahatsız etti. İran, Türkiye'nin Tahran büy..
Alişan ölümden döndü! Başına gelenler ağızları açık bıraktı
Medya

Alişan ölümden döndü! Başına gelenler ağızları açık bıraktı

Alişan, 2 yıl önce göbeğindeki yağları aldırmak isterken ölümden döndü. Bu olayı herkesten gizleyen şarkıcı, dün yasal yollara başvurdu. Bug..
Televizyonlar canlı yayınladı! Pakistan sallandı: Engin Altan Düzyatan'ın o fotoğrafı olay oldu
Dünya

Televizyonlar canlı yayınladı! Pakistan sallandı: Engin Altan Düzyatan'ın o fotoğrafı olay oldu

Diriliş Ertuğrul dizisinde Ertuğrul Bey karakterini oynayan Engin Altan Düzyatan, Pakistan'da hayranlarıyla buluştu.
Satılık 2018 model Fiat Fiorino
Satılık 2018 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay