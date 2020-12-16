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Aktüel GÜNCELLEME - Cezayir'de askeri helikopter denize düştü: 1 ölü, 2 kayıp
Aktüel

GÜNCELLEME - Cezayir'de askeri helikopter denize düştü: 1 ölü, 2 kayıp

ÖLÜ SAYISI GÜNCELLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-12-16 20:27:55 -
GÜNCELLEME - Cezayir'de askeri helikopter denize düştü: 1 ölü, 2 kayıp

CEZAYİR (AA) - Cezayir Savunma Bakanlığı, Deniz Kuvvetlerine bağlı bir arama kurtarma helikopterinin Akdeniz kıyısındaki Oran kenti açıklarında düştüğünü ve kazada 3 askerin öldüğünü duyurdu.

Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cezayir Ordusu Deniz Kuvvetlerine bağlı MS-25 Merlin tipinde bir arama kurtarma helikopteri Oran kentinin yaklaşık 2 deniz mili açığında düştü.

Teknik bir talim uçuşu sırasında gerçekleştiği aktarılan kazada bir üsteğmenin hayatını kaybettiği belirtildi.

İlk belirlemelere göre kayıp olan iki askerin de cansız bedenine ulaşılmasıyla, ikisi yarbay biri üsteğmen rütbeli 3 askerin hayatını kaybettiği bildirildi.

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