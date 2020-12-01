GÜNCELLEME - Bursa'da restoranda silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

BURSA (AA) - Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir restoranda çıkan silahlı kavgada bir kişinin öldürülmesi, iki kişinin de yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheliden ikisi tutuklandı.

Büyükkumla Mahallesi'ndeki restoranda, iddiaya göre işletmeciler ile bazı müşteriler arasında kavga çıktı.

Silah kullanılan kavgada Osman Gürle yaşamını yitirdi, yaralanan G.G. ve A.M. Gemlik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayın ardından Gemlik İlçe Jandarma Komutanlığı ve Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışma sonrası M.A.O, B.T, D.B.O, ve Ü.K. ve Ö.S. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Ö.S. serbest bırakıldı. M.A.O. ve B.T. tutuklanırken, D.B.O, ve Ü.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Önceden olayın zanlısı olarak tutuklanan A.B. ile birlikte, cinayet davasında tutuklu sayısı 3'e çıktı.

Öte yandan Gemlik Adliyesi civarında polis ekipleri tarafından durumundan şüphelenilen 34 RU 2747 plakalı otomobilde yapılan aramada 3 adet ruhsatsız silah ele geçirildi. Otomobilde bulunan C.S. ve A.I. gözaltına alındı.



