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Aktüel GÜNCELLEME - Bolu'da minibüs tıra çarptı: 2 ölü, 3 yaralı
Aktüel

GÜNCELLEME - Bolu'da minibüs tıra çarptı: 2 ölü, 3 yaralı

Kazada hayatını kaybeden ve yaralananların isimleri belli oldu ÖLEN VE YARALANANLARIN İSİMLERİ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-11-30 21:46:39 -
GÜNCELLEME - Bolu'da minibüs tıra çarptı: 2 ölü, 3 yaralı

BOLU (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde, minübüsün tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden 2 kişi ile 3 yaralının isimleri belli oldu.

Alınan bilgiye göre, Anadolu Otoyolu'nu kullanarak Ankara istikametine seyreden ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 06 MB 5862 plakalı minibüs, Rüzgarlı mevkisinde, önünde seyreden Hüseyin C. yönetimindeki demir yüklü 06 FF 0850 plakalı tıra arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, minibüste bulunan 2 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kazada hayatını kaybedenlerin Irak uyruklu Asım Musa Haydar ve Hasım Semih, yaralananların ise Mohammed Abdullah, Mohammed Altahhan ve Ali İsmail Kasımlee olduğu öğrenildi.

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