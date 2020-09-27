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Aktüel GÜNCELLEME - Bolu'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Aktüel

GÜNCELLEME - Bolu'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Bolu Valisi Ahmet Ümit: - "Şu anda mal ve can tehlikesi olarak bir sorun görünmüyor" - Yangını söndürme çalışmalarına helikopterle destek veriliyor VALİNİN AÇIKLAMASI VE DETAY EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-09-27 18:41:33 -
GÜNCELLEME - Bolu'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

BOLU (AA) - Bolu'nun Dörtdivan ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı.

Köroğlu Dağları Ortaköy mevkisindeki ormanlık alan, henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ile Gerede, Yeniçağa, Dörtdivan ve Mengen itfaiye ekipleri gönderildi.

Ekipler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangını iş makinelerinin yardımıyla söndürmeye çalışıyor.

Söndürme çalışmalarına helikopterin de destek verdiği yangının yerleşim birimlerine ulaşmaması için çalışma yürütülüyor.

Bolu Valisi Ahmet Ümit, bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.

Vali Ümit, yangını söndürme çalışmalarının havadan ve karadan devam ettiğini belirterek, "Kendi ekiplerimize takviye olarak Ankara ve Zonguldak'tan takviye ekip istedik." dedi.

Yangının yerleşim yerlerine ulaşmasını engellemek için çalışmaların sürdüğünü belirten Ümit, "Şu anda mal ve can tehlikesi olarak bir sorun görünmüyor. Her türlü tehlikeye karşı da hazırlıklı olmamız gerekiyor." diye konuştu.

Vali Ümit, yangına 100'ün üzerinde personelle müdahale edildiğini aktararak, her türlü tedbirin alındığını kaydetti.

Öte yandan AK Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın, ile AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay da bölgeye gelerek bilgi aldı.

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