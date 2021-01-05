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Aktüel GÜNCELLEME - Boğaziçi Üniversitesi önündeki gösterilere ilişkin 17 kişi gözaltına alındı
Aktüel

GÜNCELLEME - Boğaziçi Üniversitesi önündeki gösterilere ilişkin 17 kişi gözaltına alındı

Gözaltındaki şüphelilerden bazılarının, terör örgütleri adına pankart asma, korsan gösteri gibi illegal etkinliklerde yer aldıkları ve yine şüphelilerden bazılarının ise "terör örgütüne üye olmak" suçundan haklarında yargılamalarının devam ettiği tespit edildi - GÖZALTI SAYISINDAKİ ARTIŞ VE DETAYLAR EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2021-01-05 15:07:34 -
GÜNCELLEME - Boğaziçi Üniversitesi önündeki gösterilere ilişkin 17 kişi gözaltına alındı

İSTANBUL (AA) - Boğaziçi Üniversitesine rektör ataması sonrası yapılan basın açıklaması ve protestolar sırasında "2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" ve "görevli memura mukavemet" suçlarını işledikleri gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı verilen 28 kişiden 17'si yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Güvenlik Şube Müdürlüğü görevlilerinin çalışmaları kapsamında, dün saat 14.00 sıralarında Beşiktaş'ta Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs Ana Giriş Kapısı önünde "Üniversitemizde kayyum rektör istemiyoruz" başlığı altında basın açıklaması ve protesto gösterisi gerçekleştirenlerden "2911 sayılı Kanun'a muhalefet" ve "görevli memura mukavemet" suçlarını işledikleri tespit edilen 4'ü Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi 28 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon yapıldığı belirtildi.

Kentte 13 ilçede 24 adrese yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda 2'si Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi 17 kişinin gözaltına alındığı bildirilen açıklamada yakalanan şüphelilerin, Vatan Caddesindeki emniyet yerleşkesinde işlemlerinin sürdüğü, firari 11 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği kaydedildi.

- Gözaltına alınan şüphelilerin örgütsel faaliyetlerde bulundukları belirlendi

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 15'inin, geçmiş yıllarda sol-sosyalist terör örgütlerinin kırsal yapılanmalarında faaliyet yürütmekteyken ölen kişilerin cenaze ve anma programlarına katıldıkları, terör örgütlerinin açık alan yapılanmaları tarafından organize edilen çeşitli toplumsal olaylarda yer aldıkları belirlendi.

Ayrıca zanlılardan bazılarının, terör örgütleri adına pankart asma, yazılama, korsan gösteri gibi illegal etkinliklerde yer aldıkları ve yine şüphelilerden bazılarının "terör örgütüne üye olmak" suçundan haklarında yargılamalarının devam ettiği tespit edildi.

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