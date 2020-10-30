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Aktüel GÜNCELLEME - Bingöl'de 4,1 büyüklüğünde deprem
Aktüel

GÜNCELLEME - Bingöl'de 4,1 büyüklüğünde deprem

Valilik: - "Depremde herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmamıştır" VALİLİK AÇIKLAMASI EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-10-30 13:25:59 -
GÜNCELLEME - Bingöl'de 4,1 büyüklüğünde deprem

BİNGÖL (AA) - Bingöl'de yaşanan 4,1 büyüklüğündeki depremde can ve mal kaybı yaşanmadığı bildirildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 11.48'de Bingöl merkezli 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 7,62 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.

Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulunuldu.

"Saat 11.48'de meydana gelen ve merkez üssü merkez Çukurca köyü olan 4,1 büyüklüğündeki depremde herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmamıştır." ifadesine yer verilen açıklamada, bu tür doğal afetlerin bir daha yaşanmaması temennisi dile getirildi.


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