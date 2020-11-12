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Aktüel GÜNCELLEME - Bayrampaşa'da bir binada çıkan yangın söndürüldü
Aktüel

GÜNCELLEME - Bayrampaşa'da bir binada çıkan yangın söndürüldü

Üst katlarda mahsur kalan vatandaşlar, itfaiyenin merdiven aracıyla tahliye edildi YANGININ SÖNDÜRÜLDÜĞÜ BİLGİSİ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-11-12 15:32:57 -
GÜNCELLEME - Bayrampaşa'da bir binada çıkan yangın söndürüldü

İSTANBUL (AA) - Bayrampaşa'da bir binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kartaltepe Çaldıran Sokak'taki beş katlı binanın giriş katında bulunan elektrik kofrasında yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken, üst katlarda mahsur kalan vatandaşları da merdiven aracıyla binadan tahliye etti.

Dumandan etkilenen ve panik yaşayan vatandaşlara ambulansta müdahale edilirken, yangın ekiplerin çalışması sonucu söndürüldü.

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