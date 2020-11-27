GÜNCELLEME - Balıkesir'de turşu fabrikasında çıkan yangın kontrol altında

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki turşu fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

İbirler Mahallesi mevkisindeki turşu fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevlere bölgeye sevk edilen Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 6 arazöz, 6 itfaiye, 4 su tankeri yaklaşık iki saat boyunca yangına müdahale etti.

Ekiplerin müdahalesi sonucu çoğunlukla boş plastik kovaların yandığı üretim alanının kullanılamaz hale geldiği öğrenildi.

Fabrikada çalışan işçiler tahliye edildiği için herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, fabrikanın ilçenin tek fabrikası olduğunu söyledi.

Yavaş, "Allah bir daha böyle bela kaza vermesin. Yangına Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, İlçe Orman Teşkilatı ve Sındırgı Belediye personeliyle müdahale edildi. Ortamın plastik malzeme olması sebebiyle yanıcı madde fazlalığı nedeniyle fabrikayı kül etmesine sebep oldu. Fabrika sahibine ve ilçemize geçmiş olsun." dedi.