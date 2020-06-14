  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

GÜNCELLEME - Balıkesir'de otomobil köprünün korkuluklarına çarptı: 6 ölü

Hurdaya dönen araçtaki sürücü ile babası, eşi, kızı ve 2 torunu yaşamını yitirdi ÖLENLERİN KİMLİK BİLGİSİ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-06-14 15:15:10 -
GÜNCELLEME - Balıkesir'de otomobil köprünün korkuluklarına çarptı: 6 ölü

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Kepsut ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 6 kişi hayatını kaybetti.

Mustafa Bedii Hüseyinbaşoğlu (64) idaresindeki 43 HP 003 plakalı otomobil, Kepsut-Dursunbey kara yolu Bağtepe mevkisindeki köprüden geçerken korkuluklara çarptı.

Hurdaya dönen araç, iki yol arasındaki boşlukta sıkıştı.

Sürücü ile araçta bulunan babası Mehmet Naci (90), eşi Nesrin Hüseyinbaşoğlu (62), kızı Elif Nur (38), torunları İsmail Ediz (15) ve İbrahim Ilgaz Şirinoğlu (9) kaza yerinde yaşamını yitirdi.

Cesetler, Kepsut Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

İçindeki köpeğin de telef olduğu otomobil, bulunduğu yerden çekiciyle çıkarıldı.

Otomobildekilerin, Balıkesir'in Burhaniye ilçesindeki yazlıklarına gitmek üzere Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinden yola çıktıkları öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 180 m² bağ evi
Satılık 180 m² bağ evi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı