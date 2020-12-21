GÜNCELLEME - Balıkesir merkezli 4 ilde FETÖ operasyonunda 8 gözaltı
GÖZALTI BİLGİSİ EKLENDİ
BALIKESİR (AA) - Balıkesir merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.
Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, örgütün kapatılan bazı banka, dernek, sendika ve okullarında kaydı bulunan 10 kişi için yakalama kararı çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, zanlıları yakalamak amacıyla Balıkesir, İzmir, Çorum ve Mardin'de operasyon başlattı.
Ekiplerin eş zamanlı gerçekleştirdiği operasyonda zanlılardan 8'i yakalandı.
Diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.