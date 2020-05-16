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GÜNCELLEME - Antalya'da yakalanan 4 hırsızlık şüphelisinden 2'si tutuklandı

ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-05-16 19:00:03 -
GÜNCELLEME - Antalya'da yakalanan 4 hırsızlık şüphelisinden 2'si tutuklandı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde 12 evden hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle yakalanan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gökbel Yaylası'nda "evden hırsızlık, mala zarar verme ve konut dokunulmazlığını ihlal" şikayeti üzerine çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalarda şüphelilerin V.Ş, M.N.Y, E.Ş. ve M.B. olduğu belirlendi. Tespit edilen adreslere düzenlenen operasyonlarda şüpheliler yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.N.Y. ve E.Ş. tutuklandı, V.Ş. ve M.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ele geçirilen çalıntı 2 televizyon, 2 jeneratör ve av tüfeği, sahiplerine teslim edildi.


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