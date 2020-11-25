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Aktüel GÜNCELLEME - Antalya'da seyir halindeki cipte iki kişiyi öldüren saldırgan intihar etti
Aktüel

GÜNCELLEME - Antalya'da seyir halindeki cipte iki kişiyi öldüren saldırgan intihar etti

ÖLEN KİŞİLERİN İSİMLERİ VE DETAY EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-11-25 17:21:51 -
GÜNCELLEME - Antalya'da seyir halindeki cipte iki kişiyi öldüren saldırgan intihar etti

ANTALYA (AA) - Antalya'da seyir halindeki cipte sürücüyü ve yanında oturan kişiyi silahla öldürdükten sonra intihar girişiminde bulunan kişi de kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Esentepe Mahallesi Şahinbey Caddesi'ndeki bir cipe silahlı saldırıda bulunulduğu ihbarını alan polis ekipleri, bölgeye hareket etti.

Ekipler, 34 DKF 631 plakalı cipteki sürücü Mustafa T. ve yanındaki Mehmet A'nın silahla vurularak öldürüldüğünü belirledi. Arka koltukta yaralı halde bulunan Nihat T. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yaralı Nihat T. de buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekiplerinin incelemesinde, Nihat T'nin aynı araçtaki iki kişiyi öldürdükten sonra silahla yaşamına son verdiği ortaya çıktı.





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