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Aktüel GÜNCELLEME - Antalya'da sahte para operasyonunda yakalan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı
Aktüel

GÜNCELLEME - Antalya'da sahte para operasyonunda yakalan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı

Operasyonda 50'lik banknotlar halinde sahte 10 bin dolar ele geçirildi ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-12-23 19:08:48 -
GÜNCELLEME - Antalya'da sahte para operasyonunda yakalan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, 50'lik banknotlar halinde sahte 10 bin dolar ele geçirildi, gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Manavgat Jandarma Komutanlığı ekipleri, turizm bölgelerinde piyasaya sahte dolar sürüldüğü ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Sahte dolarların bir iş yerinde olduğu bilgisi üzerine, belirlenen adrese operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, İ.A, M.A, C.A, N.Ş. ve M.D'yi gözaltına aldı.

İş yerinde yapılan aramalarda ise siyah poşetlere gizlenen 50'lik banknotlar halinde sahte 10 bin dolar ele geçirildi.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin yakınları görüntü alan gazetecileri engellemeye çalıştı.

Şüphelilerden İ.A, M.A. ve C.A. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, N.Ş. ile M.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. ​​​​​​​

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