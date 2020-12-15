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Aktüel GÜNCELLEME - Anadolu Otoyolu'nda yolcu otobüsü kamyona çarptı: 1 ölü, 15 yaralı
Aktüel

GÜNCELLEME - Anadolu Otoyolu'nda yolcu otobüsü kamyona çarptı: 1 ölü, 15 yaralı

YARALININ HAYATINI KAYBETMESİ VE OTOBÜS FİRMASININ ADI EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-12-15 23:33:24 -
GÜNCELLEME - Anadolu Otoyolu'nda yolcu otobüsü kamyona çarptı: 1 ölü, 15 yaralı

DÜZCE (AA) - Anadolu Otoyolu Düzce kesiminde, yolcu otobüsünün kamyona çarpması sonucu yaralanan otobüsün muavini Diyar Gündoğdu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, İzmir-Karabük seferini yapan ve içinde 25 yolcusu bulunan Mehmet Şen idaresindeki Kamil Koç firmasına ait 45 NV 035 plakalı yolcu otobüsü, otoyolun viyadükler mevkisinde, önünde seyreden Sefa Dal idaresindeki 41 F 2024 plakalı lastik yüklü kamyona arkadan çarptı.

Kazada, otobüs sürücüsü Şen direksiyonda sıkıştı, 15 yolcu yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibinin yanı sıra polis, jandarma ve kara yolları ekipleri yönlendirildi.

Yaralı yolculara, sağlık ekiplerince ambulanslarda müdahale edildi. Direksiyonda sıkışan sürücü Şen ise itfaiye ekiplerince yapılan çalışma sonucu yaklaşık yarım saat sonra bulunduğu yerden çıkarıldı.

Yaralılar, Düzce'deki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayı yara almadan atlatan yolcular, başka bir otobüsle yola devam etti.

Kaza nedeniyle otoyolda trafik akışı bir süre kontrollü sağlandı.

Kazada yaralanan ve Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan Diyar Gündoğdu, burada yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

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