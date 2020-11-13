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Aktüel GÜNCELLEME - Aksaray'da eski sevgilisini öldüren zanlı tutuklandı
Aktüel

GÜNCELLEME - Aksaray'da eski sevgilisini öldüren zanlı tutuklandı

ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-11-13 12:43:46 -
GÜNCELLEME - Aksaray'da eski sevgilisini öldüren zanlı tutuklandı

AKSARAY (AA) - Aksaray'da barışmak için yanına gittiği eski sevgilisini bıçaklayarak öldüren kişi tutuklandı.

Cumhuriyet Mahallesi'nde bir markette çalışan eski sevgilisi Saadet Korkmaz'ı (36) bıçakla öldüren R.T'nin (33) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen R.T, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Aksaray'da dün R.T. ile bir markette çalışan eski sevgilisi Saadet Korkmaz arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıkmıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine R.T, eski sevgilisini bıçaklayarak öldürmüştü. Kaçan R.T'yi polis ekipleri yakalamıştı.

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