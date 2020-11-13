GÜNCELLEME - Aksaray'da eski sevgilisini öldüren zanlı tutuklandı
ADLİ SÜREÇ EKLENDİ
AKSARAY (AA) - Aksaray'da barışmak için yanına gittiği eski sevgilisini bıçaklayarak öldüren kişi tutuklandı.
Cumhuriyet Mahallesi'nde bir markette çalışan eski sevgilisi Saadet Korkmaz'ı (36) bıçakla öldüren R.T'nin (33) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen R.T, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Aksaray'da dün R.T. ile bir markette çalışan eski sevgilisi Saadet Korkmaz arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıkmıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine R.T, eski sevgilisini bıçaklayarak öldürmüştü. Kaçan R.T'yi polis ekipleri yakalamıştı.