GÜNCELLEME - Afyonkarahisar'daki arazi kavgasında baba ile oğlu öldü
Katil zanlısı ile olaya karıştığı ileri sürülen oğlu, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı ZANLILARIN GÖZALTINA ALINDIĞI BİLGİSİ VE DETAYLAR EKLENDİ
AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde arazi meselesinden çıkan silahlı kavgada baba ile 2 oğlundan 1'i hayatını kaybetti, diğeri yaralandı.
İddiaya göre, ilçeye bağlı Dombayova köyünde arazi anlaşmazlığı olduğu öne sürülen 2 aile arasında tartışma çıktı.
Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Asım Y. (47), tabancayla Rafet (59) ve oğulları Tayfun (33) ile Tahsin Tuncer'e (35) ateş etti.
Mermilerin isabet ettiği Rafet Tuncer ile oğlu Tayfun Tuncer olay yerinde yaşamını yitirdi.
Yaralanan Tahsin Tuncer ise ambulansla Dinar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tuncer, buradaki ilk müdahalenin ardından Isparta'ya sevk edildi.
Rafet ile Tayfun Tuncer'in cesetleri, otopsi yapılmak üzere Dinar Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Olayın ardından kaçan zanlı Asım Y. ile olaya karıştığı ileri sürülen oğlu A.Y. (17), İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timlerinin (JASAT) takibi sonucu saklandığı arazide yakalandı.