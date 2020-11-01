  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel GÜNCELLEME - Afyonkarahisar'daki arazi kavgasında baba ile oğlu öldü
Aktüel

GÜNCELLEME - Afyonkarahisar'daki arazi kavgasında baba ile oğlu öldü

Katil zanlısı ile olaya karıştığı ileri sürülen oğlu, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı ZANLILARIN GÖZALTINA ALINDIĞI BİLGİSİ VE DETAYLAR EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-11-01 18:34:27 -
GÜNCELLEME - Afyonkarahisar'daki arazi kavgasında baba ile oğlu öldü

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde arazi meselesinden çıkan silahlı kavgada baba ile 2 oğlundan 1'i hayatını kaybetti, diğeri yaralandı.

İddiaya göre, ilçeye bağlı Dombayova köyünde arazi anlaşmazlığı olduğu öne sürülen 2 aile arasında tartışma çıktı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Asım Y. (47), tabancayla Rafet (59) ve oğulları Tayfun (33) ile Tahsin Tuncer'e (35) ateş etti.

Mermilerin isabet ettiği Rafet Tuncer ile oğlu Tayfun Tuncer olay yerinde yaşamını yitirdi.

Yaralanan Tahsin Tuncer ise ambulansla Dinar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tuncer, buradaki ilk müdahalenin ardından Isparta'ya sevk edildi.

Rafet ile Tayfun Tuncer'in cesetleri, otopsi yapılmak üzere Dinar Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Olayın ardından kaçan zanlı Asım Y. ile olaya karıştığı ileri sürülen oğlu A.Y. (17), İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timlerinin (JASAT) takibi sonucu saklandığı arazide yakalandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ali Babacan'dan Burhan Kuzu mesajı
Gündem

Ali Babacan'dan Burhan Kuzu mesajı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, COVID-19 sebebiyle hayatını kaybeden Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı anayasa hukukçusu Prof. Dr. Burha..
Yeghiazaryan ‘Tetikte olmamız lazım’ diyerek korkusunu dile getirdi: Türkiye orduyu kuruyor
Dünya

Yeghiazaryan ‘Tetikte olmamız lazım’ diyerek korkusunu dile getirdi: Türkiye orduyu kuruyor

Ermenistan Devrimci Federasyonu Taşnak’ın eski üyesi ırkçı Arthur Yeghiazaryan, sosyal medya hesabından ülkesine uyarı niteliğinde bir payla..
Şarkıcı Doğuş’tan kan donduran itiraflar! ‘Yatağa işedim diye sırf…’
Yaşam

Şarkıcı Doğuş’tan kan donduran itiraflar! ‘Yatağa işedim diye sırf…’

YouTube'da yayınlanan programda hayatından kesitler anlatan şarkıcı Doğuş eski Türkiye’nin yetiştirme yurdunda yaşadığı ağır travmaları anla..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay