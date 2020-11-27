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Aktüel GÜNCELLEME - Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
Aktüel

GÜNCELLEME - Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

ÖLEN VE YARALANANLARIN İSİMLERİ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-11-27 23:09:24 -
GÜNCELLEME - Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde, yolcu otobüsü ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.

Ömer Didin (50) yönetimindeki 20 H 8645 plakalı kamyonet, önündeki aracı sollamak için sol şeride manevra yapması sonucu, karşı yönden gelen Turan Arslan (57) idaresindeki Malatya Beydağı firmasına ait 44 BT 055 plakalı yolcu otobüsüyle çarpıştı.

Kazada, araçta sıkışan kamyonet sürücüsü Ömer Didin hayatını kaybetti, otobüs sürücüsü Turan Arslan ile yolculardan Ferhat (28), Aygül (25), Ege (2) ve Eda Baysal (6 aylık) yaralandı.

İhbar üzerine, kaza yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Yaralılar, Afyonkarahisar ve Çay Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Hayatını kaybeden sürücü Ömer Didin'i sıkıştığı yerden Afyonkarahisar İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri çıkardı.


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