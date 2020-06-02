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GÜNCELLEME - Adana'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

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Yeniakit Publisher
2020-06-02 23:47:59 -
GÜNCELLEME - Adana'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

ADANA (AA) - Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen kişilere yönelik operasyon düzenledi.

Ekiplerin takibe aldığı V.D, U.Ş, A.Ş.Ö, S.K. ve İ.K, uyuşturucu satışı yaparken polis tarafından suçüstü yakalandı.

Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 40 gram kubar esrar ve 5 bin 140 lira para bulundu.

Gözaltına alınan 5 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan V.D, U.Ş, A.Ş.Ö tutuklanırken S.K. ve İ.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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