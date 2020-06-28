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Aktüel

GÜNCELLEME - Adana'da nişasta fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

Çalışmalara çevre illerden itfaiye ekipleri ve TOMA'lar da destek veriyor DETAYLAR EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-06-28 21:49:47 -
GÜNCELLEME - Adana'da nişasta fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

ADANA (AA) - Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (AOSB) nişasta fabrikasında çıkan yangına çevre illerden ekiplerin de desteğiyle müdahale ediliyor.

Alınan bilgiye göre, merkez Sarıçam ilçesindeki nişasta fabrikasının depo bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, fabrikanın büyük bölümünü saran alevlere müdahalede bulunuyor.

Adana Orman Bölge Müdürlüğü, Osmaniye ile Mersin itfaiye ekipleri ve İl Emniyet Müdürlüğüne ait TOMA'lar da söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Ekipler, alevlerin üretim bölümüne sıçramaması için yoğun çaba harcıyor.

Yangın nedeniyle fabrikanın depo bölümü kısmen çöktü.

Polis ekiplerinin bölgedeki güvenlik önlemi sürüyor.

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