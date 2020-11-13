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Aktüel GÜNCELLEME - Adana merkezli 3 ilde suç örgütü operasyonu: 9 gözaltı
Aktüel

GÜNCELLEME - Adana merkezli 3 ilde suç örgütü operasyonu: 9 gözaltı

20 tabanca, 8 pompalı tüfek, 2 av tüfeği, 2 kılıç ve 20 bin kapsam dışı bıçak ele geçirildi ELE GEÇİRİLEN SUÇ ALETLERİ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-11-13 11:36:16 -
GÜNCELLEME - Adana merkezli 3 ilde suç örgütü operasyonu: 9 gözaltı

ADANA (AA) - Adana merkezli 3 ilde, silah ve mühimmat ticareti yaptığı tespit edilen suç örgütüne yönelik operasyonda 9 zanlı gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptığı tespit edilen suç örgütüne yönelik Adana, İstanbul ve Gaziantep'te operasyon düzenledi.

Özel harekat polisinin de destek verdiği operasyonda, 30 adrese düzenlenen baskında 9 şüpheli gözaltına alındı.

Polis ekipleri, şüphelilerin adreslerinde 20 tabanca, 8 pompalı tüfek, 2 av tüfeği, 2 kılıç, 691 mermi, 57 av tüfeği fişeği, 263 muşta ve bir depoda 20 bin kapsam dışı bıçak ile bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.

Operasyonda kapsamında yakalama kararı bulunan bir firari şüpheli aranıyor.

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