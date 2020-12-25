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Aktüel GÜNCELLEME - ABD'nin Nashville kentinde patlama
Aktüel

GÜNCELLEME - ABD'nin Nashville kentinde patlama

YARALI SAYISI, YETKİLİLERİN OLAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALARI ve DİĞER DETAYLAR EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-12-25 20:01:37 -
GÜNCELLEME - ABD'nin Nashville kentinde patlama

NEW YORK (AA) - ABD’nin Tennessee eyaletinin Nashville kenti merkezinde Noel sabahı büyük bir patlama meydana geldi.

Metro Nashville Acil Durum Yönetimi Ofisinden yerel medyaya yapılan açıklamada, şehir merkezine park edilmiş karavan tipi bir aracın yerel saatle 06.30 civarında patlaması sonucu çevredeki yaklaşık 10 binanın zarar gördüğü belirtildi.

Patlama sonrası çıkan yangının alevleri ve yükselen siyah dumanları uzak mesafeden görülürken, itfaiye ekiplerinin olay yerinde yangını kontrol altına almaya çalıştığı kaydedildi.

Metro Nashville Polis Departmanı sözcüsü Don Aaron, basına yaptığı açıklamada, patlama nedeniyle 3 kişinin yaralanarak, hastaneye kaldırıldığını ancak hayati tehlikelerinin bulunmadığını belirtti.

Aaron, "Bu olayın kasıtlı olduğuna inanıyoruz. Patlamanın olduğu caddede ciddi hasar meydana geldi, olayı inceliyoruz." ifadelerini kullandı.

- Trump, patlama hakkında bilgilendirildi

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın patlama hakkında bilgilendirildiği ve gelişmelerin düzenli takip edileceği kaydedildi.

Adalet Bakanlığı sözcülüğü de Adalet Bakanlığına vekalet eden Jeff Rosen'in de konu hakkında bilgilendirildiğini ve soruşturmaya yardım için bakanlığın gereken yardımı sağlayacağı bildirildi.

Tennessee Valisi Bill Lee, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, patlamanın nedenini belirlemek için ne gerekiyorsa yapılacağı bilgisini paylaştı.


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