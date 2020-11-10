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Aktüel GÜNCELLEME - ABD'de Büyük Önder Atatürk'ü anma törenleri düzenlendi
Aktüel

GÜNCELLEME - ABD'de Büyük Önder Atatürk'ü anma törenleri düzenlendi

ABD'DEKİ DİĞER ANMA TÖRENLERİ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-11-10 19:01:45 -
GÜNCELLEME - ABD'de Büyük Önder Atatürk'ü anma törenleri düzenlendi

WASHINGTON (AA) - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ABD'nin başkenti Washington DC'de törenle anıldı.

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı önlemler alınarak Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82'nci yılında anma töreni düzenlendi.

Programa Türkiye'nin Washington Büyükelisi Serdar Kılıç, büyükelçilik çalışanları ve basın mensuplarının yanı sıra KKTC Washington Temsilcisi Büyükelçi Mustafa Lakadamyalı da katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan anmada, Büyükelçilik bahçesindeki Atatürk büstünün önüne de çelenk konuldu.

Başta Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği ve New York Başkonsolosluğu olmak üzere Türkiye'nin ABD'deki dış temsilciliklerinde de anma törenleri gerçekleştirildi.

Türkiye'nin BM Daimi Temsilciliği ve New York Başkonsolosluğu, Kovid-19 salgını nedeniyle internet üzerinden ortak anma programına Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Feridun Sinirlioğlu ve Türkiye'nin New York Başkonsolosu Reyhan Özgür'ün yanı sıra Türk toplumundan bazı temsilciler katıldı.

Ayrıca Türkiye'nin Boston, Miami ve Los Angeles gibi kentlerdeki başkonsolosluklarında da anma programları yapıldı.


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