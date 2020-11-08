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Aktüel GÜNCELLEME - Bolu'da 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgada gözaltına alınan 10 kişi serbest bırakıldı
Aktüel

GÜNCELLEME - Bolu'da 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgada gözaltına alınan 10 kişi serbest bırakıldı

ŞÜPHELİLERİN SERBEST KALDIĞI BİLGİSİ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-11-08 17:54:06 -
GÜNCELLEME - Bolu'da 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgada gözaltına alınan 10 kişi serbest bırakıldı

BOLU (AA) - Bolu'da 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan 10 kişi, emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, dün gece Aktaş Mahallesi Taşhancılar Caddesi'nde M.M. ve O.Ç'nin ayağından yaralandığı silahlı kavgaya karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Gözaltına alınan 10 şüpheli, işlemlerin tamamlanmasının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Yaralı M.M. ve O.Ç'nin ise Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki tedavisi devam ediyor.

Aktaş Mahallesi Taşhancılar Caddesi'nde dün gece iki grup arasında silahlı kavga çıkmış, ayağından yaralanan iki kişi hastanede tedavi altına alınmıştı. Bölgede araştırma yapan polis ekipleri, sokak arasında bir tüfek bulmuştu.

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