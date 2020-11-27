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Aktüel GÜNCELEME - Şanlıurfa merkezli telefonda dolandırıcılık operasyonunda 27 şüpheli tutuklandı
Aktüel

GÜNCELEME - Şanlıurfa merkezli telefonda dolandırıcılık operasyonunda 27 şüpheli tutuklandı

ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-11-27 16:49:29 -
GÜNCELEME - Şanlıurfa merkezli telefonda dolandırıcılık operasyonunda 27 şüpheli tutuklandı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa merkezli 4 ilde düzenlenen telefonda dolandırıcılık operasyonu kapsamında adliyeye sevk edilen 29 şüpheliden 27'si tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin, telefonla aradıkları kişilere kendilerini polis, asker ve savcı gibi tanıtarak örgütlü bir şekilde dolandırıcılık yapanlara yönelik Şanlıurfa merkezli, İstanbul, Ankara ve Gaziantep'te düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 30 şüpheliden 29'unun emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen 29 zanlı, yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 27'si tutuklandı, iki kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Üç aylık teknik ve fiziki çalışma sonucunda, mağdurlarda "kimlik bilgilerinin terör örgütleri FETÖ veya PKK'nın eline geçtiği" senaryosuyla korku ve tedirginlik oluşturmak suretiyle iletişim yoluyla dolandırıcılık yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik 24 Kasım'da Şanlıurfa'nın yanı sıra İstanbul, Ankara ve Gaziantep'teki çok sayıda adrese şafak vakti operasyon düzenlenmiş, hakkında yakalama kararı verilen 33 şüpheliden 30'u gözaltına alınmıştı.

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