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Aktüel Gümüşhanespor Kulübü Başkanı Olgun'a silahı saldırı zanlıları adliyeye sevk edildi
Aktüel

Gümüşhanespor Kulübü Başkanı Olgun'a silahı saldırı zanlıları adliyeye sevk edildi

Yeniakit Publisher
2020-12-10 17:30:05 -
Gümüşhanespor Kulübü Başkanı Olgun'a silahı saldırı zanlıları adliyeye sevk edildi

GÜMÜŞHANE (AA) - Misli.com 2. Lig ekiplerinden Gümüşhanespor'un Kulüp Başkanı Vahit Olgun'a silahlı saldırı olayıyla ilgili gözaltına alınan 2 kişi, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Olgun'u dün akşam saatlerinde kulüp tesislerinde silahla yaraladıktan sonra kaçan, daha sonra güvenlik güçlerinin çalışması sonucu yakalanan İsmail K. ve Murat E'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar, Gümüşhane Devlet Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından Gümüşhane Adliyesine getirildi.

- "Başkanımızın genel sağlık durumu iyi"

Gümüşhanespor Kulübünden yapılan yazılı açıklamada ise Olgun'un Gümüşhane Devlet Hastanesindeki tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Olgun'un yoğun bakımdan çıkarılarak servise alındığı vurgulanan açıklamada, "Başkanımızın genel sağlık durumu iyi olup, tedavi sürecinin hastanede bir hafta devam etmesi planlanmaktadır." ifadesine yer verildi.

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