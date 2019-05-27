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Gümüşhaneli bilek güreşçileri Yunanistan’da Avrupa’nın bileğini büktü

Yunanistan’ın Loutraki kentinde 14-23 Mayıs tarihleri arasında yapılan Bilek Güreşi Avrupa Şampiyonasına katılan Gümüşhaneli sporcular 10 madalya ile yurda döndü.

27 Mayıs 2019 Pazartesi 15:36
Gümüşhaneli bilek güreşçileri Yunanistan’da Avrupa’nın bileğini büktü

Yunanistan’ın Loutraki kentinde 14-23 Mayıs tarihleri arasında yapılan Bilek Güreşi Avrupa Şampiyonasına katılan Gümüşhaneli sporcular 10 madalya ile yurda döndü.


Antrenör Davut Altuntaş yönetiminde 3 kadın, 6 erkek toplam 9 sporcuyla müsabakalara katılan Gümüşhane takımında kadınlar 6, erkekler 4 madalya kazandı. Müsabakalar sonucunda 3 Avrupa Şampiyonluğu, 3 Avrupa ikinciliği ve 4 Avrupa üçüncülüğü elde eden sporcularımız 10 madalya kazanarak büyük başarıya daha imza attı.


Gazipaşa Ortaokulu öğrencileri Sudem Şahin ve Hayri Yalçınkaya’nın katıldıkları ilk uluslararası yarışmadan madalya ile dönmeleri hem ailelerinde hem okullarında hem spor camiası hem de kentte sevinçle karşılanırken, Türkiye, Avrupa ve Dünya Şampiyonu olan bilek güreşçimiz Şükriye Yılmaz da geleneği bozmayarak her iki kolda yeniden Avrupa Şampiyonu oldu.


Yarışmalar sonucunda kadınlar U15 kategorisinde 55 kilogramda Sudem Şahin sağ ve sol kolda Avrupa üçüncüsü, Genç Bayanlarda 55 kilogramda Şükriye Yılmaz sağ ve sol kolda Avrupa Şampiyonu, 18-21 yaş kategorisinde 70 kilogramda Rabia Kayahan sağ kolda Avrupa ikincisi, sol kolda Avrupa üçüncüsü oldu.


Erkeklerde ise U15 kategorisinde 50 kilogramda Hayri Yalçınkaya sağ kolda Avrupa ikincisi, sol kolda Avrupa üçüncüsü, Genç Erkeklerde 50 kilogramda Berat Yıldırım sol kolda Avrupa Şampiyonu, Gümüşhane ve bilek güreşi Milli Takım Antrenörü Davut Altuntaş ise 70 kilogram masterlerde sağ kolda Avrupa ikincisi oldu.


Türkiye’den müsabakalara katılan 113 sporcudan 9’unun Gümüşhane’den giden sporcular olması bilek güreşi sporuna olan ilgilinin, 9 sporcunun aldığı 10 madalya ile Ekim ayı içerisinde Romanya’da yapılacak Bilek Güreşi Dünya Şampiyonasına katılmaya hak kazanmaları da ilgiye karşılık elde edilen başarının göstergesi oldu.


Gençlik ve Spor İl Müdürü Mücahit Atalay başarılarından dolayı sporcuları ve hem antrenör hem de sporcu olarak yarışan Milli Takım Antrenörü Davut Altuntaş’ı tebrik ederek Romanya’da yapılacak Dünya Şampiyonasında başarı dileklerinde bulundu.

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Haber Tarihi: 27 Mayıs 2019 Pazartesi 15:36
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