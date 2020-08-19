Gümüşhane’de yolcu otobüsü kaza yaptı: 1 ölü, 24 yaralı

GÜMÜŞHANE (AA) - Gümüşhane'de yolcu otobüsünün yoldan çıkarak bahçeye düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 24 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Batman'dan Artvin'e giden Kadri Ş. yönetimindeki Star Diyarbakır Turizm'e ait 34 CMY 663 plakalı yolcu otobüsü Gümüşhane'nin merkeze bağlı Kale köyünde, sabaha karşı henüz belirlenemeyen bir nedenle yoldan çıkarak, bahçeye düştü.

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans, jandarma ve AFAD ekibi sevk edildi.

Kazada, Miğda Aksoy, (57) kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi, 24 kişi de yaralandı.



Yaralılar, ambulanslarla Gümüşhane Devlet Hastanesine kaldırılırken, durumu ciddi olan iki yaralı Trabzon'daki hastanelere sevk edildi.