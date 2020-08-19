  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Gümüşhane’de yolcu otobüsü kaza yaptı: 1 ölü, 24 yaralı
Aktüel

Gümüşhane’de yolcu otobüsü kaza yaptı: 1 ölü, 24 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-08-19 11:16:28 -
Gümüşhane’de yolcu otobüsü kaza yaptı: 1 ölü, 24 yaralı

GÜMÜŞHANE (AA) - Gümüşhane'de yolcu otobüsünün yoldan çıkarak bahçeye düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 24 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Batman'dan Artvin'e giden Kadri Ş. yönetimindeki Star Diyarbakır Turizm'e ait 34 CMY 663 plakalı yolcu otobüsü Gümüşhane'nin merkeze bağlı Kale köyünde, sabaha karşı henüz belirlenemeyen bir nedenle yoldan çıkarak, bahçeye düştü.

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans, jandarma ve AFAD ekibi sevk edildi.

Kazada, Miğda Aksoy, (57) kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi, 24 kişi de yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Gümüşhane Devlet Hastanesine kaldırılırken, durumu ciddi olan iki yaralı Trabzon'daki hastanelere sevk edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bomba iddia: Rusya Doğu Akdeniz'de tarafını seçti
Dünya

Bomba iddia: Rusya Doğu Akdeniz'de tarafını seçti

Yunanistan'da gündeme bomba gibi düşen haberde, Rusya'nın Türkiye'ye Doğu Akdeniz'de yardım ettiği iddia edildi.
CHP kulislerinden bomba bilgi:
Siyaset

CHP kulislerinden bomba bilgi: "Abdullah Gül değil" dedi, Kılıçdaroğlu'nun çatı adayını açıkladı!

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun “Abdullah Gül’den neden korkuyorlar?” sorusunu irdeleyen ve CHP kulislerinden bilgi paylaşan Gazeteci Yazar Serd..
PKK elebaşı Karasu örgütün bitişini böyle anlattı: Türk Devleti politika değiştirdi
Gündem

PKK elebaşı Karasu örgütün bitişini böyle anlattı: Türk Devleti politika değiştirdi

Terör örgütü PKK'nın sözde elebaşlarından olan Mustafa Karasu, verdiği bir röportajda Türkiye'nin artık eskisi gibi vur çık operasyonlar yap..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı