Gümüşhane'de şaşkınlık yaşatan manzara! Açılan vana tonlarca suyu heba etti!
Yerel

Gümüşhane'de şaşkınlık yaşatan manzara! Açılan vana tonlarca suyu heba etti!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Gümüşhane’de şaşkınlık yaşatan manzara! Açılan vana tonlarca suyu heba etti!

Gümüşhane’nin Karaer Mahallesi Alibeyler mevkiinde ana su boru hattında yürütülen tadilat sırasında açılan vananın kontrol edilememesi büyük israfa yol açtı. Çalışma esnasında hat üzerinden tonlarca içme suyunun boşa aktığı görüldü. Bölge sakinleri duruma tepki gösterirken, ekiplerin su kaybını durdurmak için hızla müdahale ettiği bildirildi. Kesinti ve israfın mahallede kısa süreli sıkıntılara neden olduğu ifade ediliyor.

Gümüşhane’nin Karaer Mahallesi Alibeyler mevkiinde ana su boru hattında yapılan tadilat sırasında açılan vana nedeniyle tonlarca içme suyu boşa aktı.

Edinilen bilgilere göre, ana isale hattında yürütülen çalışmalar esnasında açılan vana uzun süre kapatılmadı. Basınçlı şekilde boşalan içme suyu metrelerce uzağa fırlarken, yolun karşısında bulunan yürüyüş yoluna kadar ulaştı.

Kontrolsüz şekilde akan içme suyu Harşit Çayı’na karıştı. Yaşanan durum çevrede bulunan vatandaşların tepkisine neden oldu. Vatandaşlar özellikle içme suyunun bu şekilde israf edilmesinin kabul edilemez olduğunu belirterek altyapı çalışmalarında daha planlı ve denetimli hareket edilmesi gerektiğini ifade ettiler. 

