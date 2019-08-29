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Gümüşhane’de otomobil takla attı: 4 yaralı

Gümüşhane’nin Kürtün ilçesinde kontrolden çıkan otomobil takla attı.

29 Ağustos 2019 Perşembe 11:44
Gümüşhane’de otomobil takla attı: 4 yaralı

Gümüşhane’nin Kürtün ilçesinde kontrolden çıkan otomobil takla attı. Kazada 1’i ağır 4 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Kazıkbeli Yaylası’ndan Kürtün ilçe merkezine dönen Osman Çakmak (63) yönetimindeki 29 AAB 301 plakalı otomobil, Gürgenli köyü Mursal mevkiinde kontrolden çıkarak takla attı. Yol kenarındaki şeve çarptıktan sonra ters dönen araçta bulunan sürücü Çakmak, eşi Menşure Çakmak (60), Güngör (56) ve Ali Ayaz (55) yaralandı. Yoldan geçen vatandaşlar tarafından araçtan çıkarılan yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından Kürtün ve Gümüşhane Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Kazada ağır yaralanan Güngör Ayaz Trabzon KTÜ Farabi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilirken, durumları iyi olan diğer yaralılar Gümüşhane Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 11:44
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